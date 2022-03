Maïa Mazaurette (Quotidien) "pas assez jolie" : ses débuts "un peu humiliants"

Lundi 7 mars 2022, Maïa Mazaurette était à l'honneur dans l'émission Buzz TV, de TV Mag, dans le cadre de la promotion de son documentaire Désir, ce que veulent les femmes, diffusé ce mardi sur TMC. La chroniqueuse de Quotidien s'est notamment souvenue de ses débuts dans le métier qui n'ont pas été simples.

Elle est l'une des spécialistes de la sexualité en France. Yann Barthès a donc souhaité l'intégrer à son équipe dans son émission de TMC Quotidien. Maïa Mazaurette a aussi le plaisir d'être chroniqueuse pour le journal Le Monde et dans l'émission de France Inter Grand bien vous fasse. Si elle est aujourd'hui dans la lumière, la femme de 43 ans, qui est l'auteure de plusieurs ouvrages, a longtemps évolué dans l'ombre malgré elle. A ses débuts, on lui a en effet mis des bâtons dans les roues car elle était jugée "pas assez jolie" pour être à l'antenne.

"Au début, quand j'ai commencé, on m'a beaucoup dit que je ne serais pas assez jolie pour faire ce métier", a-t-elle déclaré. On lui expliquait que les gens devaient la désirer, étant donné le sujet dont elle parlait. Mais Maïa Mazaurette était malgré tout sollicitée, son écriture étant très appréciée. "On m'a demandé d'écrire des textes pour des filles plus jolies que moi. Et de leur faire répéter en plus. C'était un peu humiliant", a-t-elle regretté auprès de TV Mag. Cette demande émanait de patron de médias pour des pilotes d'émissions. On lui a aussi signifié qu'elle n'était "pas assez bien" pour passer à la télévision.

Heureusement, Maïa Mazaurette a pris une belle revanche depuis puisqu'elle fait sensation à la télévision, dans l'émission de Yann Barthès, avec sa chronique sur la sexualité. Mais en février dernier, c'est pour un appel à l'aide à l'antenne qu'elle avait fait parler. La chroniqueuse avait expliqué que son papa Olivier atteint de la maladie d'Alzheimer était porté disparu. "Il a disparu depuis maintenant cinq heures à Berlin (quartier Mitte). Il porte une sorte de bombers bordeaux. La police et l'ambassade sont prévenus. Il n'a ni argent ni papiers ni téléphone. (...) Si vous le voyez, contactez-moi (ou appelez la police)", avait-elle lancé. Fort heureusement, il a été retrouvé comme elle l'avait annoncé le lendemain.