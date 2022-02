Maïa Mazaurette (Quotidien) inquiète : son père malade a disparu, elle lance un appel à l'aide

Parfois les réseaux sociaux font des miracles... Maïa Mazaurette espère que ce sera le cas pour elle. La jeune femme a lancé une bouteille à la mer sur son compte Twitter, ce 7 février. Elle a annoncé que son papa avait disparu et elle a apporté quelques détails.

En légende d'une photo de son papa, elle écrit : "Move désespéré : ceci est mon père, Olivier, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il a disparu depuis maintenant cinq heures à Berlin (quartier Mitte). Il porte une sorte de bombers bordeaux. La police et l'ambassade sont prévenus. Il n'a ni argent ni papiers ni téléphone." Logiquement angoissée face à cette situation éprouvante, Maïa Mazaurette a ajouté : "Il doit avoir faim et froid, sans parler de la fatigue. On cherche depuis des heures et on n'a plus d'idées. Si vous le voyez, contactez-moi (ou appelez la police)." Un message qu'elle a également rédigé en anglais. Touché, son confrère Thomas Wieder (journaliste pour Le Monde et correspondant en Allemagne) a aussi pris la peine de la rédiger en allemand.

Maïa Mazaurette, qui tiendra sans doute ses followers au courant de l'évolution des recherches, a pu compter sur un bel élan de générosité de la part de centaines d'utilisateurs qui ont partagé sa publication. De quoi accélérer les recherches ? C'est ce qu'on souhaite à la journaliste de 43 ans, qui a elle-même vécu cinq ans en Allemagne ; elle a aussi habité le Danemark et les Etats-Unis avant de revenir poser ses valises à Paris.