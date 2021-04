Maïa Mazaurette se confie sur son avortement : "Je n'ai pas d'enfants et j'en ai jamais voulu"

Maïa Mazaurette se livre comme rarement dans la série de podcast Une histoire intime : Traverse qu'elle a fait pour France Inter, fin mars dernier. Après un premier épisode où elle parle de la mort déchirante de son compagnon en 2014, à l'âge de 29 ans, d'une crise cardiaque, elle dévoile dans le second numéro un autre moment très marquant de sa vie de femme.

Alors qu'elle continue de se questionner sur la mort de son fiancé, Soren, l'auteure de romans féministes de 42 ans se rappelle soudain un évènement qui l'a fortement marquée. "Je pense à l'avortement que j'ai choisi une année plus tôt et qu'il a accepté un peu à contre-coeur", dévoile-t-elle.

Un choix difficile pour la chroniqueuse de la bande de Yann Barthès, habituée à répondre aux questions touchant à la sexualité dans l'émission. Comme elle le raconte plus tôt dans le podcast, son amoureux de l'époque rêve d'avoir des enfants et sa décision finale n'est pas facile à prendre, même si les choses se sont bien passées. "Il a été impeccable sur ce coup-là", assure-t-elle.

Maïa Mazaurette relate son expérience de l'avortement en regardant le bon côté des choses et repense à son choix au moment du décès soudain de son conjoint. "Ce n'est pas une histoire triste, donc sur le moment je me dis : "la vache, heureusement que j'ai avorté, sinon je serais aussi devenue mère célibataire"", relativise la jeune femme.

Sur le sujet de la maternité, la chroniqueuse est d'ailleurs très claire : "Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas d'enfants à l'époque, j'en ai toujours pas aujourd'hui et j'en ai jamais voulu", affirme-t-elle.

Maïa Mazaurette, qui a récemment dévoilée être en couple avec un comédien américain, officie dans l'émission Quotidien depuis avril 2020. Tous les soirs, elle se charge de répondre aux questions des français sur leur sexualité. Non sans humour et avec beaucoup de pédagogie et de savoir-faire, celle qui se revendique féministe essaye de répondre au mieux, même si ses explications suscitent parfois la polémique.