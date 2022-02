Maïa Mazaurette (Quotidien) : Grande nouvelle après la disparition de son père malade

La chroniqueuse et auteure Maïa Mazaurette peut souffler... Son père atteint d'Alzheimer, dont elle avait signalé la disparition ce lundi 7 février, a été retrouvé.

La journaliste de 43 ans a rassuré son entourage, ses amis et ainsi que les spectateurs qui la suivent sur TMC, sur Twitter. Reconnaissante de la mobilisation de la communauté, elle a déclaré : "Mon père vient d'être retrouvé par la police. Je ne sais pas dans quel état, je ne sais pas où, mais c'est résolu. Merci à toutes et tous pour les mille idées et coups de main. Opération " Lost Dad " : terminée ! Merci Twitter et vive Internet ! (Et franchement vive la police !)" Tout est bien qui finit bien pour la journaliste spécialiste des questions de sexualité et des inégalités hommes-femmes.