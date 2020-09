Maïté en deuil : mort de son mari Pierrot à l'âge de 84 ans

Triste nouvelle. Maïté vient de perdre son mari, Jean-Pierre Ordonez, décédé à l'âge de 84 ans, le 9 septembre 2020. Comme le rapporte Sud-Ouest, "Pierrot" est mort dans son village de Rion-des-Landes, d'où le couple gourmand était originaire. Les funérailles se tiendront dans cette commune qui lui était chère, le vendredi 11 septembre dans l'après-midi. Maïté et son mari Pierrot étaient mariés depuis plus de soixante ans, depuis 1958.

L'année 2020 n'aura pas épargné grand monde, et certainement pas Maïté. La grand-mère préférée des Français doit de nouveau faire face à la mort. Le 26 août dernier, on apprenait déjà le décès à 97 ans de son ancienne collègue et amie, Michèle Banzet-Lawton, avec qui elle animait l'émission La Cuisine des Mousquetaires. Bien avant Cyril Lignac, Philippe Etchebest et les autres, ces deux femmes avaient popularisé la cuisine à la télévision, en misant sur des recettes traditionnelles.

Ensemble, elles avaient cuisiné des plats aujourd'hui devenus cultes. On se rappelle de l'immense burger du terroir avec gésiers, foie gras chaud et magret de canard, du cassoulet, de la fois où elles ont décapité un canard pour en faire une sanguette ou encore l'épisode où elles assommaient des anguilles.

Cette passion pour la cuisine et ces recettes bien de chez nous semblent avoir déjà été transmises à la future génération. Perrine et Camille, 20 et 19 ans, sont les deux petites-filles de Maïté et de son défunt mari, Pierrot. Camille a d'ailleurs participé - mais sans aller jusqu'à la victoire - à l'émission Objectif Top Chef (M6).

"Elle va bien, elle profite de sa retraite et de sa famille. Elle ne veut plus répondre aux interviews ou faire de la télévision, ce n'est plus son truc. C'est une volonté de sa part de s'effacer comme elle le fait, elle n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Elle préfère rester en famille. Il y a quelques jours, on était tous ensemble pour son anniversaire, on a passé une belle journée. C'est ça qui compte pour ma grand-mère", avait révélé la jeune femme dans une interview à Femme actuelle, en juin 2019.