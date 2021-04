Maitland Ward : De Disney au porno, elle cartonne dans l'industrie du X

"Le porno est une industrie où les femmes peuvent prospérer", affirme Maitland Ward. L'actrice de 44 ans s'y est lancée en 2019 et rencontre depuis un succès phénoménal. Elle a pourtant commencé sa carrière chez Disney...

Maitland Ward avait 17 ans quand elle a commencé, dans la série The Bold and the beautiful. À 21 ans, elle décroche son autre plus grand rôle dans Boy Meets World, produit par Disney. Sa carrière stagnant, Maitland la réveille en publiant des photos de charme sur les réseaux sociaux en 2013. Six ans plus tard, elle annonce sa figuration dans son premier film pornographique, le début d'une étonnante reconversion qui lui a réussi...

"J'ai été renouvelée ! (...) En fait, ma carrière a vraiment été encensée, même par des groupes de gens que je ne soupçonnais pas, explique Maitland Ward au Sun. Les jeunes femmes ont été les plus présentes et expressives. Elles me disent que de me regarder m'approprier ma vie et ma sexualité, sans en avoir honte, leur donne de la force." Ses films pour adultes lui ont également valu près de 10 awards, dont 5 aux AVN Awards, l'équivalent des Oscars pour l'industrie pornographique.

Le porno m'a rendue ma carrière de comédienne.

"Je fais des films plus tordus, plus sombres et plus sérieux que jamais. Ce sont les rôles qu'Hollywood ne m'a jamais laissé jouer, à part le sexe, parce qu'on m'a mis dans une case dont je ne pouvais sortir, poursuit Maitland au tabloïd britannique. Hollywood a remarqué ce que que je fais dans le porno. Ça m'a même ouvert des portes et offert de nouvelles opportunités. Le porno m'a rendue ma carrière de comédienne."

Maitland Ward a obtenu un nouveau rôle dans la série The Big Time. Elle y interprétera une actrice porno, qui s'associe à un scénariste pour ressusciter un studio en faillite.