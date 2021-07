Maïwenn et sa relation avec JoeyStarr : "Ça a été très compliqué..."

Maïwenn a connu plusieurs histoires d'amour très médiatisées, mais celle à laquelle on pense en premier, c'est bien évidemment celle avec Luc Besson. Alors qu'elle n'a que 16 ans, et lui 20 ans de plus, la jeune actrice se marie avec le réalisateur du Cinquième élément. Une histoire sur laquelle elle est revenue dans le podcast de Léa Salamé, Femmes puissantes. Si elle estime qu'une telle romance aurait plus de mal à passer aujourd'hui, la star qui n'a pas la langue dans sa poche est revenue sur une autre relation qui a marqué sa vie : celle avec JoeyStarr.

Le rappeur, devenu acteur, s'est révélé au cinéma grâce à Maïwenn, qui l'a pris dans son film Le bal des actrices. Une prestation qui lui vaudra sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle et lancera une très belle carrière. La relation entre les deux artistes ne va pas s'arrêter là puisqu'il jouera également dans Polisse, un film très marquant. Bien qu'on ne sache pas exactement si leur relation est allée plus loin que de l'amitié, la réalisatrice de 45 ans a fait quelques révélations dans le podcast de Léa Salamé. "Avec JoeyStarr, ça a été très compliqué", assure-t-elle.

C'est un homme très, très viril, très libre, il n'aime pas qu'une femme le dirige, c'est aussi simple que ça

Une confidence étonnante puisque JoeyStarr fait partie des acteurs fétiches de la soeur d'Isild Le Besco. Maïwenn pense néanmoins savoir d'où sont venues les tensions qui ont pu exister entre eux deux. "C'est un homme très, très viril, très libre, il n'aime pas qu'une femme le dirige, c'est aussi simple que ça", résume-t-elle. Invitée par la journaliste de France Inter a en dire un peu plus sur leur relation professionnelle, la mère de Shanna Besson a préféré s'arrêter là. "On ne va pas développer ce sujet là, c'est un sujet... long !", précise-t-elle avec le sourire, preuve qu'elle n'a aucune rancune envers l'acteur de 53 ans.