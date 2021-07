Maïwenn revient sur son mariage avec Luc Besson alors qu'elle n'avait que 16 ans

C'est l'une des réalisatrices françaises les plus prolifiques de ces dernières années. Depuis la sortie de Polisse, son film coup de poing sur l'univers de la brigade de protection des mineurs, Maïwenn enchaîne les films avec succès. Après Mon roi où elle a réuni Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel, l'artiste de 45 ans revient avec ADN dans lequel elle partage l'affiche avec Louis Garrel et Marine Vacth. Une carrière bien remplie pour celle qui s'est faite connaître très jeune, à seulement 15 ans, pour sa relation très controversée avec le réalisateur star, Luc Besson.

Alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente, Maïwenn fait la connaissance du réalisateur de Léon lors de la cérémonie des Césars en 1991. Une rencontre qui va vite se transformer en idylle avant un mariage un an plus tard. Une relation sur laquelle, celle qui a la dent dure contre le gouvernement est revenue dans le podcast Femmes puissantes de Léa Salamé. "Pour beaucoup, cette histoire d'amour entre une jeune fille de 16 ans et un homme qui a 20 ans de plus, ça aurait pu être critiqué aujourd'hui", reconnaît-elle.

Si elle a gardé de bonnes relations avec Luc Besson, qu'elle n'hésite pas à défendre lorsqu'on l'accuse, Maïwenn admet que l'époque a beaucoup joué. "Cette histoire, si on l'avait vécue aujourd'hui, ce serait différent. Je pense que ce serait beaucoup plus médiatisé que ça ne l'était. Mais je le comprends, attention", assure celle qui a souvent des propos polémiques.

Même si leur relation remonte à plus de 30 ans, la réalisatrice garde un souvenir impérissable de cet amour de jeunesse. "Quand je repense à cette histoire et à l'âge que j'avais, je me dis que c'est un truc de fou", conclut-elle.