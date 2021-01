Luc Besson, le "bourreau" de Sand Van Roy : Maïwenn "très surprise" le défend

Le cinéaste venait de se séparer d'Anne Parillaud et était âgé de 31 ans lorsqu'il a invité Maïwenn, 14 ans, à venir dîner chez lui, après l'avoir croisée aux César en 1991. "Il a manifesté son attirance en voulant m'embrasser. Je n'ai pas compris sur le coup. Il disait être tombé amoureux malgré mon jeune âge (...). De nombreuses soirées ont suivi, toujours en tête à tête, dans les restaurants. Il se confiait énormément. Je me confiais également à lui", a notamment confié la comédienne et réalisatrice de Polisse. "Je suis tombée amoureuse de lui avec mon cerveau de 15 ans. Il me demandait de lui montrer quand je serais prête, Il me disait qu'il m'attendrait."

Il m'a dit que je n'avais pas le corps qui lui convenait

L'adolescente s'installe finalement chez son célèbre compagnon en 1992, le jour de ses 16 ans. Tout en suivant ses études, Maïwenn donne naissance à leur fille Shanna quelques mois plus tard. Luc Besson de son côté est "obsédé" par son travail et se consacre au tournage du Cinquième élément, dans lequel Maïwenn interprète le rôle de la Diva Plavalaguna. Déplorant la prise de distance de son compagnon, la comédienne s'est souvenue auprès des enquêteurs avoir provoqué "une grosse discussion". "Ça a été très tendu, à en venir même à recevoir des coups de sa part", a-t-elle raconté, tout en nuançant : "Cette dispute était exceptionnelle et je ne qualifierai pas Luc d'homme violent."

Le couple se sépare finalement en 1996, alors qu'ils s'étaient mariés en 1992, lorsque Luc Besson se rapproche de Milla Jovovich, sur le tournage du Cinquième élément toujours. Pas violent, ni menaçant, le réalisateur n'a pas été tendre pour autant avec Maïwenn : "Quand il m'a quittée, il m'a dit que je n'avais pas le corps qui lui convenait." Par la suite, le père de Shanna a arrêté de payer la pension alimentaire sans même prévenir son ex-femme.

Toujours selon nos confrères de Paris Match, Maïwenn s'est dite "très surprise" en apprenant les accusations de viol de Sand Van Roy. Depuis cette affaire, elle trouve le père de sa fille "plus humain, plus sensible". De son côté, Luc Besson affirme que sa relation avec l'actrice belgo-néerlandaise était consentie. Dans cette épreuve personnelle, couplée à de sérieux déboires financiers avec sa société EuropaCorp, le cinéaste peut compter sur le soutien sans faille de son épouse, la productrice Virginie Silla, la mère de ses trois autres enfants, Thalia, Sateen et Mao.

Luc Besson reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.