Luc Besson accusé de viols : il dément et admet avoir trompé sa femme

Le 4 octobre 2019, l'avocat de Sand Van Roy a annoncé la reprise des investigations dans l'affaire des accusations de viols à l'encontre de Luc Besson. Ce nouveau rebondissement est intervenu alors que les plaintes initiales de l'actrice belgo-néerlandaise de 28 ans (vue dans Taxi 5 et Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson) avaient été classées sans suite le 25 février dernier par le parquet de Paris, qui estimait n'avoir pas pu "caractériser l'infraction dénoncée dans tous ses éléments constitutifs". La comédienne avait alors déposé une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile. Ce qui avait conduit à la nomination d'un juge d'instruction et avait débouché, mercredi 2 octobre, sur l'ouverture d'une information judiciaire pour "viols", avait précisé Me Francis Szpiner.

Alors qu'il ne s'était encore jamais exprimé sur cette affaire délicate, Luc Besson sort pour la première fois du silence. BFMTV a enregistré un entretien avec le célèbre cinéaste français de 60 ans dont un extrait a été diffusé dans la matinée du lundi 7 octobre. L'intégralité de l'interview exclusive – réalisée avant la réouverture de l'enquête par un nouveau juge d'instruction – sera proposée par la chaîne d'information le mardi 8 octobre à partir de 21h.

Dans un premier temps, Luc Besson dément les accusations de viols et affirme que cette affaire est "un mensonge, de A à Z". "Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme comme j'ai pu le lire. Ceci est un mensonge", se défend-il.

Luc Besson reconnaît néanmoins avoir eu une relation avec Sand Van Roy, durant deux ans. Et ce n'était pas la première fois qu'il trompait sa femme Virginie en vingt ans de mariage. "J'ai des responsabilités. J'ai commis des erreurs et j'ai fait des fautes et j'ai aussi menti", admet-il. Invité par la journaliste de BFMTV à préciser son propos, Luc Besson prend ses responsabilités. "J'ai menti à ma femme et j'ai menti à mes enfants. Parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, une relation affective. J'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfants ", ajoute-t-il. "Ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois en vingt ans de mariage", précise-t-il. Luc Besson est marié depuis 2004 à Virginie, avec qui il a eu trois enfants : Thalia, Sateen et Mao.

Ces révélations interviennent quelques jours avant la sortie de l'autobiographie de Luc Besson, Enfant terrible, disponible à partir du 10 octobre prochain chez Xo édition. Le réalisateur aux multiples cartons au box-office y évoque une jeunesse faite de grande solitude et de misère affective, mais également sa rencontre avec le musicien et compositeur Éric Serra ou encore avec l'acteur Jean Reno, ainsi que sa passion pour le cinéma et l'océan. Lepoint.fr en a d'ores et déjà dévoilé quelques extraits...

Rappel de la chronologie de l'affaire

Sand Van Roy avait porté plainte pour viol le 18 mai 2018 contre Luc Besson, au lendemain d'un rendez-vous avec lui au Bristol, un palace parisien. Deux mois plus tard, elle avait dénoncé d'autres viols et agressions sexuelles commises, selon elle, au cours de deux années d'une "relation d'emprise professionnelle" avec le producteur.

Aux enquêteurs, elle avait décrit une relation faite de rapports oscillants entre humiliations et récompenses et d'un simulacre toxique de rapport père-fille, selon son entourage. Luc Besson, qui conteste ces accusations, avait été entendu en audition libre par les policiers en octobre 2018, avant d'être confronté à son accusatrice en décembre.

Huit autres femmes avaient par la suite accusé le réalisateur du Grand Bleu de gestes déplacés, voire d'agressions sexuelles, dans des témoignages recueillis par Mediapart, pour des faits en grande partie prescrits. Certaines avaient écrit aux enquêteurs ou avaient été auditionnées en appui de la plaignante.

Une enquête préliminaire visant le cinéaste est toujours ouverte à Paris depuis février pour examiner les accusation d'une neuvième femme interrogée par le site d'information, selon une source proche du dossier. Mi-septembre, cette Canadienne n'avait pas encore pu être entendue par les enquêteurs, selon cette source.

Pour l'heure, Luc Besson reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.