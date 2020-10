Makao (Secret Story) garde du corps d'un footballeur célèbre !

Il n'en finit plus de côtoyer les étoiles ! Makao, le plus célèbre bodyguard de France depuis sa participation à l'émission Secret Story, se charge désormais de la protection rapprochée d'un grand sportif. Lui qui a assuré la survie de notre président de la République Emmanuel Macron veille désormais sur Mathias Pogba, footballeur professionnel de l'équipe espagnole Racing Murcia City FC... et frère de Paul Pogba. C'est ce qu'a révélé l'avant-centre sur son compte Instagram en prenant la pose avec son garde du corps gargantuesque, s'étonnant de sa taille impressionnante. "Je suis petit en fait, en vrai de vrai" a-t-il écrit pour s'amuser de la situation.

Papa de deux enfants, Makao a effectivement de quoi impressionner. Aux dernières nouvelles, il mesurait 2,13m pour 145 kilos et chaussait du 53. Connu pour avoir été l'un des piliers de la onzième saison de Secret Story, il avait malheureusement été éliminé après la 4e semaine de jeu face à Alain, malgré toute la sympathie que le public lui portait. L'idée même d'impliquer un membre de l'entourage présidentiel avait d'ailleurs de quoi étonner. Mais notre dirigeant était parfaitement au courant de ce qui se tramait du côté d'Endemol.