Malaise sur scène et dates annulées : Alban Ivanov a fait une grosse frayeur à son public

Coup de fatigue ? Problème de santé plus grave ? Alban Ivanov a été pris de vertiges sur scène avant de s'écrouler. L'humoriste et comédien doit donc se reposer et a dû prendre une grave décision. Il s'est exprimé sur son compte Instagram.

Il a l'habitude de faire rire son public mais là, la nouvelle n'est franchement pas drôle. Alban Ivanov a apparemment des problèmes de santé puisqu'il a perdu connaissance. L'ancien participant du Jamel Comedy Club s'est senti mal sur scène, dans le cadre de sa tournée pour son spectacle Vedette. Alors qu'il se trouvait à Dunkerque, au Kursaal, Alban Ivanov a eu de violents vertiges sur scène puis il a fait un malaise en coulisses. Résultat, il a dû annuler sa représentation, déjà reportée à deux reprises à cause du Covid-19. Et ce n'est la seule date à sauter. Dans la nuit du 9 au 10 avril, il a en effet fait savoir sur compte Instagram : "Dunkerque, je sais que vous attendiez cette date... Merci pour tous vos messages d'inquiétude. Je vous rassure, ça va déjà beaucoup mieux ! Par précaution, la date de demain à Montigny sera annulée. Je reviens vers vous rapidement pour les informations sur les reports. Alban."

En commentaires, ils ont été nombreux à faire part tout de même de leur inquiétude et surtout à souhaiter un bon rétablissement à Alban Ivanov. Certains qui étaient présents dans la salle au moment des faits on fait savoir que le peu de temps que l'humoriste a passé sur scène a été en tout cas synonyme de franches rigolades. Pour ceux qui ne pourront pas voir Alban Ivanov dans les différents théâtres de France, ils pourront le retrouver dans le film Les gagnants, aux côtés de JoeyStarr et Adèle Galloy, lequel sort mercredi. Il sera aussi à l'affiche le 27 avril prochain du film Le médecin imaginaire. D'ailleurs, comme l'a soulevé un de ses abonnés avec humour, il a vu l'acteur à l'avant-première du film, à Dunkerque quelques heures avant son malaise. Une drôle de coïncidence.