Malcolm : Un héros de la série, papa pour la première fois, révèle le prénom de son bébé !

Yolanda Pecoraro est mannequin et, elle aussi, actrice. Née dans le New Jersey, elle est récemment apparue dans les séries All Wrong et iZombie. La jeune maman fréquente Christopher Masterson depuis l'année 2015. Elle a accepté sa demande en 2018 et l'a épousé le 25 juin 2019 dans la Villa Cimbrone, en Italie, tout près de Naples et Pompéi. Folle de joie à l'idée d'agrandir la famille, elle avait évoqué sa grossesse pour la première fois au mois de novembre dernier en prenant la pose en maillot de bain sur la plage.