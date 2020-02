Malika et Mehdi (L'Île de la tentation) mariés : les photos de leur union

Pour rappel, lors de leur aventure de L'Île de la tentation, Medhi n'avait pas supporté d'être séparé de sa belle. Il lui avait donc demandé de quitter l'aventure avant la fin et avait fait sa demande en mariage. Interrogée en mai dernier par Télé Loisirs, Malika était revenue sur ce moment "magique". "Je remercie toute l'équipe, cette émission m'a enlevé un gros poids dans la vie. Avec Mehdi, on est repartis sur des bases plus saines, plus solides pour durer dans le temps. Grâce à eux, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde est invité au mariage qui aura lieu fin 2019, début 2020", avait-elle notamment expliqué.