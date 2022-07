Malika Ménard "contente, excitée, pressée" : l'ex Miss fait une grande annonce !

Mais ce n'est pas seul que Vincent Cerutti réveillera les auditeurs à la rentrée. La direction s'est en effet tournée vers Malika Ménard pour remplacer Tiffany Bonvoisin. Un défi que la jeune femme qui a récemment fêté ses 35 ans a accepté de relever. M Radio a officialisé son arrivée ce mardi 26 juillet. Ainsi a-t-on appris qu'elle fera ses premiers sur M Radio le 22 août prochain, à partir de 6h (jusqu'à 10 heures). "Commencer la rentrée avec un nouveau challenge, celui de la radio que j'écoute tous les jours et d'une nouvelle équipe avec un animateur rompu à l'exercice me passionne !", a-t-elle confié. Et sur Instagram, elle a posté : "Contente, excitée, pressée... je suis tout ça, de vous retrouver tous les matins à partir du 22 août sur @mradiofr. Merci à @instacerutti de m'accueillir à tes côtés. Et merci à toi & à @nicolaspetitoff pour votre confiance et votre bienveillance."

De son côté, Vincent Cerutti a tenu à souhaiter la bienvenue à Malika Ménard et a précisé que les "essais en studio il y a quelques jours étaient très drôles et spontanés".