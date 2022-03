Vincent Cerutti chambré par sa femme en direct, Hapsatou Sy balance sur leur vie personnelle

Après avoir évoqué au grand jour les frasques de Vincent Cerutti, Hapsatou Sy est passée en mode déclaration : "On t'aime. Je t'aime surtout pour tes milliers de fleurs, tes gâteaux et tes yaourts au chocolat que tu fais pour me faire plaisir. Je t'aime mon papa fourmi." Chamboulé par ce petit message, Vincent Cerutti n'a compris qu'après qu'il s'agissait d'un réel appel téléphonique et non d'un enregistrement. La surprise fut d'autant plus réussie !

Il aura fallu plusieurs mois de romance discrète pour que le couple formé par Hapsatou Sy et Vincent Cerutti officialise son histoire en 2015. L'année suivante, les amoureux devenaient parents pour la première fois d'une petite fille prénommée Abbie. Trois ans plus tard, son frère Isaac pointait le bout de son nez. La petite famille se porte à merveille et le beau geste d'Hapsatou Sy pour Vincent Cerutti aujourd'hui prouve bien que leur croisière de l'amour n'est pas près de se terminer. Avoir atterri sur "Aime" Radio n'est peut-être pas le fruit du hasard.