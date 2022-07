Malika Ménard, son père mourant : la Miss à ses côtés pour "profiter des derniers instants"

Pour célébrer les vacances, Malika Ménard a accepté de se confier sur le sujet au magazine Closer. La jeune femme, élue Miss France 2010, en a profité pour évoquer ses amours de vacances, ses meilleurs et ses pires souvenirs mais surtout le programme de ses prochaines semaines. A l'heure où certains prévoient de partir à l'autre bout du monde, Malika Ménard préfère, elle, rester dans le Sud de la France, dans la région de Nîmes, où son père se trouve.

A 35 ans, l'ancienne reine de beauté n'a qu'un objectif : profiter au maximum de son papa Gilles, dont les jours sont désormais comptés d'après ses dires : "Je compte faire beaucoup d'allers-retours pour profiter des derniers instants de mon papa, qui est atteint très lourdement de la maladie de Charcot." Des semaines difficiles s'annoncent pour la jeune femme qui a du temps à rattraper avec l'homme de sa vie.

Malika Ménard n'a pas eu la chance de grandir avec ses deux parents. Ces derniers ont divorcé alors qu'elle n'était âgée que de 5 ans. La séparation est difficile à tel point qu'ils s'affrontent au tribunal. La petite fille qu'elle est ne le sait pas encore mais elle s'apprête à ne plus voir son papa pendant plusieurs années après la décision du tribunal d'accorder sa garde à sa maman : "Je ne comprenais pas grand-chose. Je vivais au jour le jour sans savoir quand je reverrais mon père. Je téléphonais souvent. Je me tenais au courant. Surtout pour les devoirs, l'école..."

A l'aube de ses 10 ans, Malika Ménard finira par renouer le lien physique avec Gilles pour ne plus jamais le lâcher. Des retrouvailles plus que jamais précieuses après le diagnostic des médecins tombé il y a quelques années : "Été 2018, ma belle-mère me téléphone pour me confier son inquiétude quant à la santé de mon papa. Il a des problèmes pour tenir les objets, notamment ses couverts pour manger. Comme mes grand-parents paternels ont eu la maladie de Parkinson, je pense à cette maladie, expliquait-elle à l'époque au site La parole aux patients. C'est seulement en janvier 2019 que mon père m'annonce qu'il est atteint de la maladie de Charcot, la SLA (la Sclérose Latérale Amyotrophique). Je me souviendrai toujours de cette journée..."