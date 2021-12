Mamans & Célèbres : Une star de l'émission fait son retour surprise dans un épisode tout particulier

À l'approche des fêtes, la production de Mamans & Célèbres a décidé de tourner un épisode tout particulier diffusé ce vendredi 17 décembre 2021. Toutes les candidates du programme (à l'exception de celles qui habitent à Dubaï) ont accepté de se réunir, le temps d'un week-end dans une grande maison, avec leurs enfants pour partager de doux et gourmands instants et aussi pour se remémorer quelques souvenirs des saisons passées. Jesta Hillmann, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Rym Renom et Émilie Nef Naf ont ainsi répondu à l'appel et elles n'étaient pas les seules !

En effet, au cours de l'épisode, Jesta Hillmann a expliqué qu'une ancienne candidate était attendue. "J'ai entendu dire qu'apparemment il y a une maman qui allait revenir pour la prochaine saison. (...) Je pensais à Cindy", a-t-elle confié à son amie Kelly. Et la maman de Juliann et Adriann avait vu juste ! Plus tard dans l'épisode, déguisée en mère Noël, Cindy a bien rejoint la petite réunion festive des autres mamans. Et enceinte bien sûr !

Car la jolie blonde, qui a participé à la dernière saison de Koh-Lanta All Stars, attend son deuxième enfant. C'est encore une petite fille qui doit pointer le bout de son nez tout prochainement, aux alentours du mois de janvier 2022. Une arrivée qui inquiète quelque peu Cindy : "Avec Thomas (son mari, NDLR) on a un peu peur au niveau de l'organisation. On travaille énormément tous les deux, on rénove une maison, je lance un nouveau projet professionnel...", a-t-elle listé, face aux autres mamans attentives et heureuses de la revoir.

Pour autant, Cindy n'a pas hésité à réintégrer le casting de Mamans & Célèbres. "Un an après, je suis beaucoup plus structurée sur mes entreprises, je me sens mieux organisée et puis, en termes de contenus, je sais que j'ai des choses intéressantes à partager. Je me dis que c'est le bon moment pour revenir", a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

À noter que Cindy a également annoncé que Julie Ricci devrait elle aussi faire son retour dans l'émission au cours de la saison.