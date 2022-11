Mamans & Célèbres : Union surprise pour une candidate, sublime et amincie dans sa robe de mariée

Vendredi 4 novembre 2022, ils ont décidé de s'unir après l'avoir fait à Las Vegas en 2015. Kelly Helard, ex-star des Ch'tis, et son compagnon Neymar, ont décidé de le faire au bord de la mer, en petit comité, comme ont pu le voir les fans de la star de Mamans & Célèbres en story de son compte Instagram.

La jolie brune avait opté pour une tenue blanche absolument divine avec un bustier fait de broderie qui mettait en valeur sa nouvelle silhouette et sa poitrine. Une tenue qu'elle a justement enfilé avec fierté, elle qui a lutté pour perdre de nombreux kilos. Sa fille, Lyana aussi était en robe blanche et son fils Lyam en costume violet. Le couple était très souriant et a fêté l'évènement en compagnie de quelques proches, pas beaucoup, comme on peut le distinguer grâce à une photo dévoilant le repas qui a suivi l'événement.

C'est en juin dernier, alors qu'ils se trouvaient sur une péniche à Paris, que les amoureux ont décidé de se marier. Neymar s'est mis à genoux pour faire la traditionnelle demande et il avait beaucoup de larmes à retenir ses larmes.

Ce mariage est d'autant plus important que celui célébré à Las Vegas n'avait aucune valeur. "On s'était dit qu'on allait l'officialiser en France en rentrant. Mais on est partis en voyage de noces et je suis tombée enceinte. Comme j'avais perdu l'un de mes jumeaux, on n'avait pas trop la tête à ça et ensuite il était trop tard pour l'officialiser", nous avait confié la jeune femme.

Elle déclarait aussi vouloir se pacser : "Nous sommes propriétaires, c'est une façon de protéger nos enfants. C'est aussi pour célébrer de nouveau notre amour aussi. On va faire un mariage religieux pour septembre ou octobre, on sera peut-être dix car nous ne sommes pas très grosse fête. Ce ne sera pas filmé, mais le PACS si, pour Mamans & Célèbres." L'événement qui a donc eu lieu en ce mois de novembre aurait donc dû être le mariage religieux. Pourtant, sur une des photos on les voit signer des documents. Ont-ils fait d'une pierre deux coups ? Possible...