Manon Azem en couple avec un acteur de Scènes de Ménages : une (ex ?) romance très discrète

On ne le dira jamais assez : le milieu de l'acting est très petit. Il n'est ainsi pas rare de voir des couples se former même lorsqu'on s'y attend le moins. C'est le cas de la comédienne Manon Azem qui a craqué pour un comédien de Scènes de ménages. En effet, la jolie brune de 30 ans était, aux dernières nouvelles, en couple avec Vinnie Dargaud, alias Léo dans la pastille humoristique de M6.

Les amoureux ne sont pas du genre à exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ils n'ont laissé traîner aucune photo témoignant de leur amour l'un pour l'autre sur leurs comptes Instagram respectifs. En 2017 toutefois, ils ont fait une apparition publique très remarquée lors d'une soirée à Paris pour la marque Omega. On pouvait voir Vinnie Dargaud prendre Manon Azem dans les bras ou la tenir par la main. Depuis, c'est silence radio et il est impossible de dire si ils sont encore ensemble ou non.

Côté carrière tout leur réussit en tout cas. Depuis 2018, Vinnie Dargaud donne donc la réplique à Claire Chulst dans Scènes de ménages, lui qui a auparavant tenu un rôle dans la série Clem. Le fils d'une Miss France a également été vu au cinéma dans le film Je ne suis pas un homme facile.

Manon Azem a elle aussi un CV bien rempli puisqu'elle est connue pour avoir doublé Emma Watson pour la saga Harry Potter de 2001 à 2015. Elle s'est ensuite révélée au grand public dans les séries Trop la classe !, En passant pécho et Section de recherches. Elle est de retour depuis le 17 août sur nos écrans avec la mini-série Ils étaient dix (M6), adaptée du roman d'Agatha Christie Les Dix petits nègres. Ce mardi 24 août sont d'ailleurs diffusés deux nouveaux épisodes avec au casting Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec ou encore Virginie Ledoyen.