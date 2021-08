Vinnie Dargaud (Scènes de Ménages) : Sa mère est une Miss France !

La rentrée à décidément sonné sur M6 ce lundi 23 août 2021. Avant de passer la soirée avec d'anciens candidats de L'amour est dans le pré dans l'émission spéciale Que sont-ils devenus ?, les internautes ont rendez-vous avec les personnages de Scènes de ménages dans une saison inédite. Ils y découvriront les premières aventures du nouveau couple formé par Louise et Jalil et retrouveront les plus anciens, dont Leslie et Leo, joués par Claire Chust et Vinnie Dargaud. Ce dernier a été révélé au grand public grâce à cette pastille humoristique ou encore à la série Clem pour les saisons 8 et 9. Pourtant, c'est sa mère qui a d'abord été au coeur de l'attention. Et pour cause, elle a été élue Miss France en 1978. Il s'agit de Kelly Hoarau.

En réalité, c'est Pascale Taurua qui a d'abord été couronnée cette année-là mais elle a décidé de retourner dans sa Nouvelle-Calédonie natale plutôt que d'assumer son rôle d'ambassadrice de France. "C'est grâce au couronnement de Miss France en 1978 que j'ai su qui j'étais, ce que je voulais et vers quoi j'allais. Six mois après cette élection vide de sens, à mon goût, j'ai finalement réalisé que l'art était l'unique façon d'être moi-même", confiait celle qui est devenue peintre en 2018 pour Tahiti Infos.

Après sa démission, c'est sa 1ère dauphine, Brigitte Konjovic, Miss Paris, qui a été désignée pour la remplacer. Mais là encore tout ne se passe pas comme prévu. Cette dernière se retrouve en effet dans l'impossibilité de porter l'écharpe de Miss France et c'est donc Kelly Hoarau, 2ème dauphine à l'élection, qui est rappelée six mois après le concours. La Réunionnaise n'était âgée que de 18 ans à l'époque et elle a participé à l'élection de Miss Monde en Angleterre sans toutefois se hisser jusqu'au podium.

Après quoi, Kelly Hoara a retrouvé Paris et a assuré ses engagements de reine de beauté en posant lors de shootings professionnels, défilant et voyageant un peu partout en Europe. Après son règne, elle a retrouvé la Réunion et y a rencontré l'amour de sa vie, tournant ainsi le dos à sa nouvelle vie de mannequin. Elle acceptera toutefois de gérer le comité Miss Réunion pendant deux ans avant de finalement poursuivre une carrière de documentaliste au conseil général.