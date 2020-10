Manon Marsault : 7000 euros dépensés en une heure, sa folle virée shopping

Quand on aime, on ne compte pas... Une expression courante que Manon Marsault prend au pied de la lettre ! Mardi 20 octobre, la candidate des Marseillais (W9) s'est offert une virée shopping avec son mari Julien Tanti, leur fils Tiago (2 ans), leur fille Angelina (1 mois) et son beau-frère Nicolas. Et on peut dire qu'elle a fait chauffer sa carte bleue.

La jolie famille a passé un bon moment dans un centre commercial de Dubaï. Et la belle brune de 31 ans n'a pas résisté à l'envie de flâner dans les magasins de luxe. Manon Marsault est notamment passée par la boutique Yves Saint Laurent et a semble-t-il acheté deux paires de compensées, l'une à 595 euros et l'autre à 195 euros. Mais ce n'est pas tout. Elle est également passée chez Jimmy Choo et son compte en banque devrait s'en souvenir.

"Finalement j'ai fini chez Jimmy Choo. Je vais faire des dingueries c'est sûr. A la base j'étais venue racheter une paire de baskets. Je les avais achetées il y a un an mais je ne les avais jamais mises. Je les avais laissées en tournage au Portugal et la maison a brûlé [l'incendie survenu lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde en 2019, NDLR]. Je ne vous raconte pas le nombre de paires que j'ai perdues, dont-celle-ci. A la base je suis venue pour peut-être les reprendre. Mais il y a deux paires qui viennent d'arriver...", a expliqué la meilleure amie de Laura Lempika. Et elle n'a pas résisté à son envie d'essayer et surtout d'acheter la paire de Timberland "avec un peu de strass", d'une valeur de 1 195 euros, ainsi que des baskets noires, d'une valeur de 3 595 euros. Sans compter la paire qu'elle avait perdue dans l'incendie pour laquelle il fallait débourser 2 995 euros...

Pas peu fière, Manon Marsault a annoncé ses achats à ses abonnés une fois sortie du magasin. "Je m'interdis de retourner dans un mall pendant au moins une semaine", s'est-elle promis. Un délai... pas vraiment large.