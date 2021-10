Manon Marsault blessée et le visage "déglingué" : elle dévoile des photos choc après un accident

Manon Marsault ne pensait sans doute pas que sa dernière sortie pour faire les courses allait se transformer en drame. Et pourtant, un accident arrive si vite. Sur Snapchat mardi 12 octobre 2021, elle s'est dévoilée le visage complètement tuméfié !

"OMG, je viens de me faire trop mal", a commenté l'ancienne Miss sur sa vidéo. On découvre alors son oeil très gonflé après un choc survenu à l'arcade sourcilière (voir notre diaporama). "Je me suis démontée la gueule, je n'ai pas vu le charriot et quand je me suis penchée pour prendre Angelina, j'ai tapé la tête, j'ai trop mal. Vous allez me voir avec une tête déglinguée pendant un bon moment", a-t-elle précisé.

De retour chez elle, et submergée de messages, l'épouse de Julien Tanti a tenu à apporter quelques précisions au sujet de cet impressionnant hématome. "Je commence à voir plein de versions différentes de ce qui m'est arrivée, il n'y a rien eu de grave, c'est juste complètement con. Je me suis mangée le guidon du chariot, j'étais en pleine queue avec mes deux enfants (Tiago, 3 ans, et Angelina, 1 an, ndlr), la petite en avait vraiment marre, je la prenais au bras, je l'a reposait dans la poussette, etc... Et je vois un couple qui gruge toute la ligne ! Je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir autant de manque de civilisation, et au moment où je vois le couple passer, j'avais la tête baissée et je me relève vite pour leur dire de faire la queue et je n'ai pas vu le guidon de mon charriot", détaille-t-elle. Manon Marsault explique que le gonflement de son oeil est alors apparu en "moins d'une minute".

Heureusement, plus de peur que de mal pour la jolie brune qui s'en sort avec une blessure éphémère. Ne reste plus qu'à dégainer les lunettes de soleil pour les prochains jours !