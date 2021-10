Manon Marsault méconnaissable il y a 11 ans : son passé de Miss ressurgit

Nombreuses sont les candidates de télé-réalité à avoir un passé de Miss. On pense notamment à Charlotte Bobb (élue Miss Pévèle 2015, une élection départementale qualificative pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, et première dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais), Cassandra Julia de La Villa des coeurs brisés (qui a été élue Miss Aquitaine 2017) ou encore Montaine des Marseillais (élue Miss Alpes de Haute Provence 2015 puis première dauphine de Miss Provence 2015 pour Miss France). Et, on ne le savait pas, mais Manon Marsault a également participé à un concours de beauté comme elle l'a confié en story Instagram, le 6 octobre 2021.

En 2010, l'épouse de Julien Tanti a en effet participé à Miss Petite de France 2010. Un concours réservé aux jeunes femmes âgées de 16 à 29 ans et mesurant moins de 1m70. Et elle est arrivée première dauphine... de Jessica Errero, révélée au grand public en 2017 dans Les Marseillais South America.