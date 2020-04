Manon Marsault enceinte et mal dans sa peau : ce qu'elle ne supporte plus

Confinement oblige, Manon Marsault reste chez elle avec son mari Julien Tanti et leur fils Tiago (1 an et demi). La candidate des Marseillais, qui est enceinte de son deuxième enfant, continue à partager son quotidien avec ses fans, sur Snapchat. Et ce lundi 6 avril 2020, la belle brune de 31 ans a évoqué son apparence.

C'est avec des vêtements de sport de la marque Adidas qu'elle est apparue devant l'écran de son téléphone. Si son pantalon lui allait encore, le haut devenait trop petit à cause de son baby bump qui pousse. "Je m'habille toujours pareil, je n'ai plus de fringues, je n'ai plus rien. Avec ma petite soeur j'ai trié toutes les fringues que je ne pourrais pas mettre avant six mois au moins. Manquerait plus que je prenne des hanches et c'est foutu", a tout d'abord confié Manon Marsault. La jeune femme a ensuite précisé qu'avant de tomber enceinte de son fils, elle faisait une taille 34. Depuis son accouchement, elle met du 36 et espère ne pas passer au 38 après la naissance de sa petite fille pour ne pas devoir refaire toute sa garde-robe. "Je maigris vite quand j'accouche, mais je prends des hanches", a-t-elle poursuivi.

Enfin, Manon Marsault n'a pas caché qu'elle avait bien du mal à prendre soin d'elle ces derniers temps. "Je ne me supporte plus, c'est horrible. Je n'ai même plus envie de me préparer. C'est peut-être juste l'effet du confinement. Mais il ne faut pas, je vis avec mon mari donc il faut que je m'apprête un peu", a-t-elle conclu.

Nul doute qu'apprêtée ou pas, elle séduit toujours autant Julien Tanti. Dans quelques mois, le couple accueillera une petite fille. S'ils n'ont pas encore dévoilé son prénom, le beau brun a dévoilé qu'il commençait par la lettre "A". A vos pronostics !