Manon Marsault et Julien Tanti, cauchemar en mer : un secouriste évoque "la consommation de certains liquides"

Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 juillet 2022, Manon Marsault et Julien Tanti ont vécu un véritable cauchemar. Le couple star des Marseillais passait la soirée sur un bateau près de Cannes lorsque, en pleine nuit, le navire se heurte à un rocher. Sur Snapchat, la maman de Tiago (4 ans) et Angelina (1 an) s'affiche complètement paniquée et en larmes, racontant la scène. Depuis, les secours ont livré leur version de la soirée à nos confrères de Nice Matin. Et il semble y avoir quelques divergences...

"Ils étaient échoués sur des rochers, donc ils ne pouvaient pas couler, assure Jean-François Léonard, président de la SNSM locale. Avant de partir, on savait bien qu'il n'y avait aucune vie humaine en danger." Des propos qui remettent alors en cause l'explication de Manon Marsault. "On a appelé les secours il y a 45 minutes, personne n'arrive... C'est génial. Je trouve ça très sérieux comme situation. Je flippe total. J'ai clairement fait une crise d'hystérie. Là, je me suis un peu calmée. J'espère qu'ils vont arriver vite parce que le bateau commence à baisser au niveau de l'eau petit à petit. J'ai l'impression d'être sur le Titanic. (...) Je suis au bout de ma vie", avait alors déclaré la jeune femme. En réalité, tout était sous contrôle.

Toujours auprès de Nice Matin, Jean-François Léonard tient à faire passer un message après cet incident. "La Méditerranée est tellement imprévisible. Il ne faut pas partir sans savoir où l'on va, et surtout rester raisonnable quant à la consommation de certains liquides...", lance-t-il, sans toutefois nommer personne.

Rappelons qu'après avoir eu la peur de sa vie, Manon Marsault avait été soulagée de voir les secouristes arriver. Surtout qu'elle avait, avec les autres personnes à bord du bateau, déjà tenté d'autres moyens de se sortir de là. "La fusée de détresse, on a essayé elle ne marche pas et les gilets de sauvetage ne passent plus parce qu'on a tiré sur les cordes", avait-elle déploré. Plus de peur que de mal pour le couple star !