Manon Marsault : Sa fille Angelina hospitalisée pour des raisons inconnues, de tristes images dévoilées

Ce n'est décidément pas la joie chez les Tanti en ce moment. Après les rumeurs de divorce, voilà que leur petite fille Angelina (2 ans) est actuellement hospitalisée. Une mauvaise nouvelle que Manon a révélée sur son compte Snapchat, le 16 octobre 2022.

Le week-end ne s'est pas déroulé comme prévu pour Julien Tanti et Manon Marsault. La soeur de Tiago (4 ans) n'était pas au meilleur de sa forme. Inquiète, sa maman a donc pris la décision de l'emmener à l'hôpital afin d'en savoir plus sur le maux qui la rongeait. Dimanche, ce sont donc des images de la petite fille, allongée sur un lit d'hôpital au côté de sa maman, que les internautes ont découvert. Très vite, Angelina a dévoilé l'une de ses mains bandées. Une manière pour les docteurs de l'empêcher de toucher à la perfusion qu'ils lui ont posée. "Coucou tout le monde, petites nouvelles de ma Bubu. Elle a été hospitalisée et perfusée mais a été une grande fille", a tout d'abord confié la jeune femme de 32 ans.

Manon Marsault a ensuite précisé que les médecins ne "savaient pas vraiment ce que c'est". "On a fait des prises de sang y'a deux jours (on était déjà venues aux urgences y'a deux jours) et ce n'est pas les virus auxquels on pense parce qu'il y a des nouveaux virus et des virus qui existent ici à Dubaï qui donnent des vomissements, mais ce n'est pas ça", a-t-elle poursuivi. Malgré tout, la situation ne semble pas être alarmante. En soirée, la fillette s'est levée et avait l'air en pleine forme. Elle a même été au kids club avant de dormir.

"C'est peut-être tout simplement une bonne vieille gastro ou bien une intoxication alimentaire... on ne sait pas ! Le plus important, c'est qu'elle se réhydrate. Vu qu'elle a eu un anti-vomitif par la perf, elle va pouvoir manger. Ça fait au moins trois jours qu'elle n'a pas gardé un aliment, donc je suis contente, il y a à manger qui arrive, elle va pouvoir se régaler !", a-t-elle conclu. Espérons pour Angelina qu'elle pourra vite faire son retour chez elle, pour que la famille soit au complet.