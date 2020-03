Manu Dibango, mort du coronavirus : image forte de ses obsèques

Plus les jours passent et plus la liste des morts liées au coronavirus s'allonge en France. Selon le dernier bilan, plus de 1900 personnes sont décédées du Covid-19. Parmi elles, Manu Dibango, célèbre chanteur et saxophoniste camerounais qui s'est éteint en région parisienne le 24 mars 2020, à l'âge de 86 ans. "Il est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne", avait précisé Thierry Durepaire, gérant des éditions musicales du saxophoniste de légende, à l'AFP. Les obsèques de Manu Dibango ont eu lieu trois jours plus tard, le vendredi 27 mars.

Pour lui rendre un dernier hommage, ses proches ont publié une photo prise au cimetière sur son compte Twitter. Un portrait de Manu Dibango avec un saxophone à la bouche trônait devant sa sépulture. Seul un petit comité a pu être présent pour ses obsèques, comme l'exigent les règles strictes mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. En cette période de confinement, les regroupements sont interdits, mais le gouvernement a malgré tout autorisé qu'une vingtaine de personnes, maximum, puisse être présente, le cercle proche du défunt. "Nous avons voulu à la fois préserver l'humanité de ces moments, la nécessité de se retrouver et de respecter aussi les consignes de sécurité", avait fait savoir le Premier ministre Edouard Philippe lors de son intervention dans le JT de 20h de TF1 le 23 mars dernier, la veille de la mort de Manu Dibango.

Les proches du chanteur et saxophoniste camerounais ont ainsi respecté les règles et pris des précautions en portant un masque lors des funérailles. "Cher Papa Manu, repose en paix", a-t-il été écrit en légende de la photo partagée sur Twitter.