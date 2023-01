Manu Payet devient "dingo" : cette "fixette" qu'il fait sur sa fille, ses parents fautifs

Lundi 2 janvier 2023, Manu Payet était invité sur le plateau de l'émission C à Vous, diffusée sur France 5, pour faire la promotion de son nouveau spectacle intitulé Emmanuel 2, dans lequel il évoque notamment son rôle de père, lui qui, depuis 2017, est parent avec sa compagne Pauline d'une adorable petite fille. Lors de son passage dans le talk-show, il s'est décrit comme un papa "gâteux, "gaga", qui fait notamment en sorte de "ne pas reproduire les erreurs" que ses parents "ont pu commettre". Mais il est aussi obnubilé par un détail en particulier concernant sa fille, comme l'a rappelé Anne-Elisabeth Lemoine.

"Vous poursuivez votre fille pour qu'elle porte des chaussons, vous faites une fixette là-dessus car vos parents vous harcelaient avec ça", l'a t-elle introduit, avant qu'il ne s'explique sur cette anecdote pour le moins originale. "Je suis né et j'ai grandi à la Réunion jusqu'à mes 25 ans. On m'a toujours obligé à porter des chaussons alors qu'il faisait 40 degrés ! Et maintenant, j'ai toujours ça dans la tête. Quand je vois un enfant pied nu sur un carrelage froid, ça me rend dingo !", a expliqué l'acteur de 47 ans.

Il faut qu'elle porte ses chaussons

Sa fille doit donc se plier à cette règle à la maison. "Il faut qu'elle porte ses chaussons. Je préfère même qu'elle les garde quand elle se couche parce qu'au moins, en se levant le matin, elle les aura !", a-t-il conclu sur ce sujet, avec humour. Pour rappel, le héros de Situation amoureuse : C'est compliqué n'a pas pour habitude de s'exprimer sur sa vie privée, notamment sur sa fille. Mais en avril dernier, il se laissait aller à de rares confidences à ce sujet, lors d'un entretien accordé au Journal du dimanche.

"En semaine, je ne suis jamais là le matin, alors j'essaie de faire un maximum de choses avec elle : un cinéma, un théâtre...", avait-il notamment déclaré, en ajoutant qu'il passait ses dimanches sur le canapé, lui "devant une série", et sa fille "devant un dessin animé". De tendres et rares déclarations de la part du comédien sur son rôle de père, un statut qu'il rêvait d'acquérir depuis un moment.