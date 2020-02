Manuel Valls : Sa soeur Giovanna atteinte du sida, sa vie après la drogue

C'est désormais à côté de son frère Manuel Valls "qu'elle admire", installé à Barcelone, que Giovanna vit du mieux qu'elle peut. La vie de cette quinquagénaire n'a pas été un long fleuve tranquille.

C'est à 20 ans que tout bascule, quand elle sniffe pour la première fois après un chagrin d'amour qui a "atteint sa dignité de femme". Pendant neuf mois, c'est la descente aux enfers, une tentative de suicide, un lavage d'estomac, un passage express par la psychiatrie. Les mauvaises rencontres s'enchaînent, elle se retrouve "brisée" : "J'aurais dû alors demander à l'aide."

À Barcelone, son addiction prend un nouvel essor. "Je me sentais sale et vulnérable", dit-elle à Libération, elle reprend ses mauvaises habitudes à Can Tunis, un squat de junkies. Elle se pique quotidiennement à l'héroïne, se retrouve avec une hépatite C, attrape le sida avec les seringues.

Elle vole des vêtements pour mieux les revendre, se faire quelques sous et acheter encore plus de drogue avant de se faire choper par la police qui l'envoie derrière les barreaux. Elle y retournera quatre autres fois. C'est en prison, en 2004, qu'un médecin la prévient. Elle pèse 35 kilos, il lui donne dix jours. C'est la douche froide : "J'ai décidé de vivre", dit-elle.

Pour Giovanna Valls, la route est encore longue, les choses à régler, nombreuses. Elle se fait soigner quinze mois, "qui ne peuvent vaincre vingt ans de toxicomanie", toutefois. "J'étais consciente de ma souffrance, mais j'étais très consciente de la souffrance de mes parents. Et j'étais aussi très consciente que j'étais en train de me tuer. (...) Mais il y a eu quelque chose qui a fait que je me suis accrochée à la vie et qui a fait que je m'en suis sortie", avait confié Giovanna Valls Galfetti à Frédéric Lopez dans l'émission de Mille et une vies, diffusée le 25 octobre 2016 sur France 2.

La soeur de Manuel Valls a choisi de partager cette expérience dans un livre autobiographique, Accrochée à la vie (paru en mai 2015), qui relate sa descente aux enfers jusqu'au déclic qui l'a poussée à trouver de l'aide pour se désintoxiquer.