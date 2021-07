Manuela Lopez en colère contre Jean-Luc Azoulay : "Je ne suis pas un chien !"

L'actrice Manuela Lopez a poussé un gros coup de gueule contre le producteur Jean-Luc Azoulay. Celle qui interprétait la belle Adeline Roquier dans la série Hélène et les garçons a repris, avec plaisir, son rôle dans la suite Les Mystères de l'amour. Mais quelques mois seulement après son arrivée sur les plateaux de tournage, Manuela Lopez a préféré quitter la série.

Dans une interview accordée au site belge La Meuse, elle a expliqué qu'elle n'avait pas apprécié les changements de son personnage, apportés par les membres de la production. "J'étais contente de revoir les copains. Mais à un moment, quand j'ai vu le sens que prenaient les histoires, mon rôle de rebelle qui était devenue une espèce de fille facile, la production, le travail... Du jour au lendemain, j'ai dit à Jean-Luc Azoulay : 'Tu te fous de moi ?' Je devais tourner avec mon cheval, sur ma moto, faire un nouvel album, plein de choses, et, au final, rien de tout ça, il s'est foutu de ma gueule."

Celle qui a appris à vivre au jour le jour avec une grave maladie du coeur, et qui est aussi auteure d'un livre, Tako-Tsubo, tu as brisé mon coeur (Ed. Michel Lafon), garde néanmoins en mémoire les bons moments passés aux côtés d'Hélène Rollès et Patrick Puydebat : "Jean-Luc m'a apporté énormément. C'est grâce à lui ce que j'ai vécu pendant une grosse partie de ma vie, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais quand ça ne va plus, ça ne va plus. Je ne dépends de personne, je suis autonome. Je n'aime pas les fausses promesses, je ne suis pas un chien, je me fais respecter !"