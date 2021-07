Manuela Lopez, encore opérée à cause de sa maladie incurable : photos choc de l'intervention !

Et d'expliquer un peu plus l'état de l'intérieur de sa bouche : "C'est IMPORTANT, même si vous avez une hygiène dentaire exemplaire, de minuscules bactéries peuvent se planquer jusqu'à l'os, donc si jamais vous avez des baisses immunitaires et que votre santé s'en fait ressentir, on n'y pense pas, mais TOUJOURS FAIRE VÉRIFIER LES DENTS, ça peut vous sauver, car le coeur y est directement relié."

Alors, "voilà, ça c'est fait". Désormais, Manuela Lopez a besoin de repos. "Un peu de mal à sourire encore, mais à l'intérieur très heureuse de m'être débarrassée de cette étape-là... On avance...", écrit-elle. Et de préciser que "la pièce a été remplacée", sa jolie dentition est alors en apparence la même !

Une opération loin d'être anodine et que la belle craignait, comme elle l'avait indiqué toujours sur les réseaux sociaux. "Grosse opération. On va m'enlever la reconstitution osseuse que j'ai dans la mâchoire pour éviter toutes les bactéries qui pourraient aller au coeur. J'ai un peu les chocottes parce qu'on peut avoir un choc cardiaque", confiait-elle. Finalement, tout s'est bien déroulé et Manuela Lopez est soulagée ! Ouf !