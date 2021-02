Marc de Suzzoni séduit les stars avec "La beauté du vice"

C'est LE roman dont tout le monde parle ! Marc de Suzzoni a sorti son premier livre, La beauté du vice (LBS Noir), le 26 janvier 2021. Difficile de rater le phénomène, dont de nombreuses stars font actuellement la promotion sur leurs réseaux sociaux. Ainsi, on a pu voir Chloé Mortaud, Nicolas Waldorf et même David Copperfield afficher fièrement l'ouvrage qu'ils dévorent en ce moment. De quoi nous donner envie d'en savoir plus.

Le pitch de La beauté du vice est prometteur : "Derrière la poussière du désert de Mojave se dresse Las Vegas. La cité de tous les espoirs, le lieu de tous les excès. Ici, noyés dans le luxe et le jeu, tous les coups sont permis. Le monde des casinos est un bonbon fourré à l'héroïne, qui se pense invincible et intouchable. Jusqu'au jour où un mystérieux groupe imagine ce moyen infaillible de tricher et de gagner gros dans tous les établissements de la ville. Qui se cache derrière cette machination ? Projetés dans un jeu de piste infernal aux quatre coins de l'Ouest américain, les agents F et Molly, enquêteurs au Nevada Casino Control Board, parviendront-ils à déjouer cette incroyable escroquerie et à assembler les pièces de ce puzzle diabolique ? A trop fouiller dans ce milieu avide et sans scrupules, ne risquent-ils pas de tout perdre... même leurs âmes ? "

Pour la promo de son livre Marc de Suzzoni s'est même offert les services de stars US, comme l'inoubliable Dean Cain (Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman), Linda Gray (Dallas), Ian Ziering (Beverly Hills) et même Lindsay Lohan (une experte en matière de vice). Le légendaire magicien David Copperfield et sa compagne Chloé Gosselin (célèbre créatrice de chaussures, portées par les plus grandes stars, dont Céline Dion, Kendall Jenner et Meghan Markle), ont eux aussi posé fièrement avec le livre, dont Chloé à "adoré le style et l'humour".