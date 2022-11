Marc Lavoine : Son fils Roman, beau gosse aux cheveux longs, proche d'une très jolie et célèbre fille de

Le 17 octobre dernier, Marc Lavoine chantait pour la bonne cause à l'Olympia, à l'occasion de la 10e édition du concert Leurs voix pour l'espoir. L'artiste brillait aux côtés de la sublime chanteuse Madimmi, et clôturait sa performance avec un tendre baisemain. À 60 ans, le chanteur n'a pas perdu de son charme et voit désormais son fils prêt à prendre la relève. À 15 ans, Roman Lavoine, fruit de ses amours passés avec Sarah Poniatowski– ils sont aussi les parents de Yasmine (24 ans) et Milo (12 ans) –, est un adolescent déjà beau gosse aux cheveux longs. Il faut dire qu'avec ses célèbres parents, le jeune garçon sait de qui tenir. Et dès son plus jeune âge, il fréquente déjà d'autres célèbres enfants de.

C'est en effet sur les photos de vacances de la ravissante Giulia Le Ruyet, la fille d'Anne Marcassus, que l'on retrouve Roman, cet été. "La recette magique", a choisi la jeune fille pour légende. Amie de Joy et Jade Hallyday, la fille de la célèbre productrice que l'on ne présente plus est également une des copines de Vittoria de Savoie, fille de Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie. Et durant ces vacances paradisiaques aux côtés de ses parents, elle a également donné une leçon de volley à Roman Lavoine. Anne Marcassus étant une amie de longue date de Sarah Poniatowski, celle-ci lui a probablement rendu visite avec ses enfants. Et le courant passe !

Rare photo de Roman et Milo Lavoine

Elles sont rares les fois où des photos de Roman ou encore Milo sont partagées. Si Yasmine Lavoine Poniatowski publie du contenu sur son compte Instagram, le compte de Roman est privé, quant au plus jeune il n'est pas encore présent sur le réseau social. L'une des dernières fois où on avait pu apercevoir les deux frères c'est grâce à leur tante, Marie Poniatowski. Ils se retrouvaient tous en famille, avec leur cousine Tess Rambaldi, au Cap Ferret.