Marc Lavoine : Très proche d'une chanteuse, il câline cette fois-ci une jolie comédienne...

La vérité sort de la bouche des enfants. Mais que se passe-t-il quand leurs yeux innocents croisent le grand écran d'un cinéma ? Réponse en plusieurs actes lors de la 18e édition de Mon premier festival, qui a débuté en grande pompe le mercredi 26 octobre 2022. La cérémonie d'ouverture, organisée au Forum des images de la ville de Paris, a été illuminée par la projection en avant-première du film Le Petit Piaf, de Gérard Jugnot, une comédie dramatique et musicale qui sortira en salles le 21 décembre prochain.

Cette projection s'est, évidemment, faite sous les yeux du réalisateur du projet, Gérard Jugnot, mais aussi face aux différents membres du jury, composé de ce même comédien, de Soan Arhimann et de Marc Lavoine. Étaient également présents Véronique Boursier et Carine Rolland. La 18e édition de Mon premier festival est parrainée, ou plutôt marrainnée, par Ana Girardot. Révélée au public en 2010 dans Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert, issue d'une famille de théâtre et de cinéma, elle dispose d'une filmographie de 22 films et de 7 séries, composée de romance moderne, de policier, de comique, d'espionnage ou de fantastique, et a joué au total, à 13 reprises, avec des enfants.

"C'est délicat de jouer avec eux, explique-t-elle. Ce sont des êtres magiques et expressifs qu'il ne faut pas brider. Ils sont doués d'une désinhibition incroyable pour laquelle j'ai beaucoup d'empathie." Pour décider du palmarès, Ana Girardot bénéficiera de l'aide de Soan Arhimann, qui a remporté la saison 6 de The Voice Kids en 2019, et qui interprète le personnage principal du Petit Piaf, mais aussi de celle, experte, de Marc Lavoine - actuellement très complice avec une jolie consoeur -, qui chante aussi bien qu'il joue. Cette 18e édition de Mon premier festival sera ponctuée de rencontres exceptionnelles.

Outre les membres du jury, les spectateurs auront l'occasion de croiser, lors de séances incroyables, Tomm Moore, Caroline Attia, Clémence Madeleine-Perdrillat, Benjamin Massoubre, Ramzi Ben Sliman, Charlotte Saudrais, Aniss Orblin, Eric Lartigau, Rose Pou-Pellicer, Sanna Lenken, Sigrid Johnson, Ariane Ascaride, Pio Marmaï, Carmen Kazzovitz, Yann Samuell, Régis Hautière, Hardoc, Mathys Gros, Pierre-Jean Beaudoin, Julien Chheng, Jean-Christophe Roger, Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque en encore Dephine Schmit, qui viendront toutes et tous défendre leur film en compétition.