Marc-Olivier Fogiel : Saison record pour BFMTV, le départ de Jean-Jacques Bourdin... il se livre

Tout ce que touche Marc-Olivier Fogiel se transforme en or. Après avoir connu le succès à la télévision, avec Le Divan notamment ou à la radio avec entre autres RTL Soir et On refait le monde (RTL), l'homme de 53 ans s'est lancé un défi de taille. En avril 2019, il a été nommé directeur général de la chaîne de télévision BFMTV. Et, cette année encore, il peut se targuer d'être à l'origine du succès de la chaîne d'information en continu.

BFMTV a en effet battu des records d'audience cette saison et se démarque ainsi largement de ses concurrents CNews, LCI et France Info. Le résultat d'un gros travail ces dernières années tant sur le contenu que sur la relation que la chaîne a réussi à nouer avec les téléspectateurs. Interrogé par TV Mag, Marc-Olivier Fogiel a livré son analyse sur ce grand succès. Il a tout d'abord expliqué que BFMTV est plus qu'une chaîne d'information, "c'est une chaîne généraliste d'info". Il est fier de pouvoir proposer des tranches "très identifiées avec des incarnations fortes et des offres éditoriales différentes qui vont du reportage à des émissions d'analyse et d'expertise, du live ou des émissions spéciales en soirée". Derrière se trouve toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour offrir le meilleur contenu possible au public.

Notamment grâce aux rédacteurs en chef de chaque tranche et aux 250 journalistes, Marc-Olivier Fogiel a pu nouer une relation de confiance avec les téléspectateurs qui ont bien vu que l'actualité - qui était en plus très riche cette année entre la guerre en Ukraine ou les élections présidentielles - était traitée de la meilleure des manières. "Les Français recherchent une info vérifiée, solide et qu'on leur donne les clés pour la comprendre. C'est ce qu'ils viennent chercher sur BFMTV et c'est cela qui, entre autres, fait ma fierté", a poursuivi l'époux de François Roelants. Il est tout aussi fier d'avoir su capter l'attention d'un public plus jeune. "Nous avons beaucoup travaillé ce lien avec les téléspectateurs. Ce lien repose notamment sur des experts à l'antenne qui ont fidélisé le public. Il vient pour être informé intelligemment mais sans ressentir d'anxiété ni assister à des débats stériles, voire polémiques", a-t-il ajouté.

Le départ de Jean-Jacques Bourdin

Le papa de Mila et Lily n'a évidemment pas échappé à une question sur le départ de Jean-Jacques Bourdin après les accusations d'agression sexuelle. Il a donc tout d'abord reconnu que l'époux d'Anne Nivat avait contribué au succès de la chaîne. Mais l'affaire au coeur de laquelle il se trouvait (l'enquête a été classée sans suite) ayant des répercussions sur son travail et sur BFMTV, une décision devait être prise : "Il s'est retrouvé dans l'empêchement de poursuivre sereinement son travail car un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, suite à la révélation de l'ouverture d'une enquête le concernant, on décidé de ne plus venir. Nous en avons tiré les conclusions." C'est donc Apolline de Malherbe qui le remplace depuis pour l'interview politique de 8h35, un rôle qu'elle poursuivra à la rentrée. En outre, elle sera aux commandes d'une interview quotidienne qui s'appellera Face à face.

Du côté des nouveautés, Marc-Olivier Fogiel souhaite aussi transformer le plateau de Première édition. Yves Calvi, qui connaît le succès avec Calvi 3D, sera prolongé jusqu'à 20h30 (contre 20 heures cette saison) ou encore Aurélie Casse sera aux commandes d'un nouveau programme. Nul doute que le succès sera une fois de plus au rendez-vous pour BFMTV.