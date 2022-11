Marc-Olivier Fogiel, son mari dévoile un projet coquin... il l'encourage chaudement : "Tu es le plus talentueux !"

Voilà un projet qui devrait égayer, pour beaucoup, l'année à venir malgré les températures de plus en plus basses. Photographe de profession, François Roelants s'apprête à faire une sérieuse concurrence aux Dieux du Stade en dévoilant des images qu'il a capturées avec son objectif auprès d'une formation sportive qui lui tient à coeur. Sur son compte Instagram, l'artiste a effectivement dévoilé le 22 novembre 2022 un aperçu de cet objet de décoration un brin coquin - la couverture de la version normale de son calendrier et celle de la version non censurée - en exprimant sa fierté immense.

Deux versions, l'une sage et l'autre un peu moins

"Bientôt 2023, écrit François Roelants les réseaux sociaux. Je suis très heureux d'avoir réalisé les photos du calendrier des Gaillards, le premier club de rugby LGBT+ friendly et mixte en France ! Deux versions, l'une sage et l'autre un peu moins. A pré-commander sur leur site. Il y aura bientôt une soirée de signature. Merci à eux !" Evidemment de nombreuses personnes devraient se précipiter sur leur panier virtuel pour obtenir ces quelques savoureuses images. Côté commentaire, le photographe a également eu droit à une sacré dose d'encouragement et de félicitations, notamment de la part de son chéri Marc-Olivier Fogiel. "Bravo François, tu es vraiment le plus talentueux !", déclare le présentateur.