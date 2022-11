Marc-Olivier Fogiel papa heureux : cette adorable photo de ses deux filles Mila et Lily qui ont bien grandi

Depuis 2013, Marc-Olivier Fogiel est marié au photographe François Roelants. Ensemble, ils filent le parfait amour et se montrent régulièrement très complices. Une alchimie qui pouvait notamment se vérifier à la Brasserie du Louvre le 22 septembre dernier, ou encore lors de leur apparition à la Seine Musicale de Paris le 8 novembre, pour assister à la nouvelle édition de l'opéra-rock "Starmania".

Ils sont notamment parents ensemble de deux jeunes filles : Mila et Lily (nées respectivement en 2011 et 2013). Mais le chemin a été long et difficile pour l'animateur avant de pouvoir assouvir ses envies de paternité. Il a opté pour la GPA (Gestation Pour Autrui) à l'étranger. Et depuis, il est donc devenu père, avec son chéri.

Il n'est d'ailleurs pas contre l'idée d'accueillir un nouvel enfant dans sa famille, bien au contraire. Mais son mari n'est pas du même avis, comme l'expliquait l'ancien présentateur du Divan dans les colonnes de Paris Match. "J'en rêve, mais François ne veut pas. Il a beaucoup réaménagé sa vie professionnelle pour pouvoir être à la maison, et il n'a pas envie de refaire ce sacrifice", avait-il expliqué. Le couple a déjà beaucoup à faire avec leurs deux filles, bien qu'ils s'en sortent à merveille.

Amour absolu

"Dans notre couple, les rôles sont très équilibrés : François est beaucoup plus strict, moi plus accompagnant. François fait les devoirs du lundi au vendredi ; moi, je ne les fais que le dimanche", expliquait Marc-Olivier Fogiel durant cet entretien, en se demandant tout de même s'il ne passait pas "à côté de trop de choses" avec elles, lui qui est beaucoup occupé au quotidien par son métier.

Mais il parvient, tant bien que mal, à se libérer quand il le peut pour ses filles, notamment pour les emmener à l'école. "Amour absolu", a-t-il écrit aujourd'hui sur son compte Instagram en partageant une adorable photo de Mila et Lily, cartables sur le dos.