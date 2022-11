Diaporama : Marc-Olivier Fogiel papa heureux : cette adorable photo de ses deux filles Mila et Lily qui ont bien grandi

Marc-Olivier Fogiel papa heureux : cette adorable photo de ses deux filles Mila et Lily qui ont bien grandi

Exclusif - Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants - La Brasserie du Louvre Bocuse à l'occasion de la rentrée, a convié de nombreux invités à venir découvrir ou redécouvrir son magnifique cadre en plein centre de Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Marc-Olivier Fogiel avec ses filles Mila et Lily. Instagram, le 17 août 2019. © Instagram, mo_fogiel

Exclusif - Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants - Générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides-Coadic Guirec

Marc-Olivier Fogiel partage une rare photo de ses deux filles, Mila et Lily - Instagram © Instagram, mo_fogiel

Marc-Olivier Fogiel et son mari Francois Roelants - Gala d'ouverture de la saison de la danse 2021/2022 au Palais Garnier à Paris © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

Exclusif - François Roelants et son mari Marc-Olivier Fogiel - People au concert de Dave à Bobino à Paris le 18 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

9 / 13