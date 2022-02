Marc Overmars, légende du football, démissionne après des 'messages inappropriés' à plusieurs femmes

Pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau scandale ne vienne ternir l'image du sport le plus populaire de la planète, le football. Après l'affaire très grave impliquant la jeune star de Manchester United, Mason Greenwood, accusé de viol par sa compagne, une nouvelle histoire très sérieuse fait grand bruit aux Pays-Bas. Véritable icône dans son pays comme aux yeux des amateurs de football, Marc Overmars a enchanté les supporters d'Arsenal et du FC Barcelone pendant de nombreuses saisons. Ailier rapide et très technique, il a également fait le bonheur de la sélection nationale pendant plus de dix ans.

Sauf qu'aujourd'hui, l'ancien footballeur de 48 ans n'inspire plus du tout le même respect dans son pays... Devenu directeur sportif de son club de coeur, l'Ajax Amsterdam, il vient tout juste d'en démissionner, comme l'a expliqué le club dimanche dernier. Et la raison n'a rien à voir avec l'aspect sportif, mais plutôt le comportement très problématique de Marc Overmars envers ses collègues de la gente féminine, à qui il a envoyé une "série de messages inappropriés", annonce l'Ajax dans son communiqué.

Une situation "dévastatrice" selon le président

Une "situation dramatique" selon le président du conseil d'administration du club Leen Meijaard, qui ajoute qu'elle a pu être "dévastatrice pour les femmes qui ont eu à gérer ce comportement". Si sur le plan sportif Marc Overmars est considéré comme "probablement le meilleur directeur du football que l'Ajax ait jamais eu" par ce dernier, il insiste sur le fait que "continuer n'était pas une option" pour l'institution ajacide.

Pour l'heure, l'ancien coéquipier d'Emmanuel Petit et deThierry Henry à Arsenal n'a pas souhaité s'exprimer sur cette situation, mais il y a fort à parier qu'il aura bien du mal à retrouver du travail de si tôt...