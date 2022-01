Marc Ruchmann (Manipulations) papa : photos de son fils Ismaël qui a hérité de ses beaux yeux

Dans Plan Coeur (Netflix), il incarne Jules, ancien prostitué désormais en couple avec Elsa (interprétée par Zita Hanrot). Un rôle bien loin de celui qu'il campe dans Manipulations (France 2). Marc Ruchmann se présente ainsi devant la caméra de Marwen Abdallah sous le nom de Mathias Maubert, un pervers narcissique qui charme la belle Marine Delterme, alias Maud Bachelet. Au quotidien, l'acteur de 40 ans ne se reconnait en aucun de ces deux personnages. Il est plus heureux que jamais et affiche sa vie de famille sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Marc Ruchmann publie quelques images professionnelles comme des clichés issus d'un shooting, un morceau d'interview, des photos avec ses camarades de tournage sur tapis rouge ou encore ses créations musicales sous le nom de Markus. Et parmi toutes ses publications, ses plus de 130 000 fidèles abonnés découvrent de rares photos de son fils, Ismaël (8 ans). Le jeune garçon est un adorable brun aux yeux verts et à l'air charmeur, tout comme son papa.

Alors qu'il était à peine âgé d'un an, il prenait la pose devant un piano. "On n'emmerde pas les artistes !!!! Peu importe leur âge ! Merci...", écrivait Marc Ruchmann en légende. Et depuis, le comédien partage de temps à autre de belles photos de son grand Ismaël au parc, en terrasse entre père et fils ou encore en balade dans les rues de Paris. En commentaires, les internautes, qui craquent sans exception pour la bouille du jeune garçon, sont unanimes : il est le sosie de son célèbre papa !