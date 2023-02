Marc Simoncini (Qui veut être mon associé ?) : Sa sublime fille est une chanteuse que l'on connaît bien !

Par Sam Ageville Journaliste People Rédactrice web passionnée, Sam est à l’affût des moindres rebondissements dans le monde de la télé. Du JT de 13h aux prises de bec croustillantes de la télé-réalité et en passant par les baisers enflammés de l’amour est dans le pré, rien n’a de secret pour cette journaliste à la piquante curiosité.

S'il est désormais connu pour être l'un des entrepreneurs jurés de l'émission "Qui veut être mon associé ?", Marc Simoncini est en réalité bien plus. Véritable homme d'affaires, il a plus d'un projet à son actif et peut même se targuer d'avoir une fille célèbre...

Marc Simoncini est un redoutable entrepreneur ! Fondateur du célèbre site de rencontre Meetic et créateur de nombreux autres projets, l'homme d'affaires a intégré le casting de Qui veut être mon associé ? en 2020 et 2022. Mais s'il brille côté professionnel, il a également une vie personnelle bien chargée. Anciennement marié à la cofondatrice de la boutique de design Serendipity, il a également deux enfants, dont une fille qui ne vous est probablement pas inconnue... De la fierté, l'homme de bientôt 60 ans en a pour sa carrière mais aussi pour sa fille Léa. Âgée de 25 ans, la jeune femme a emprunté le nom de scène Seemone et brille sur les réseaux sociaux grâce à sa voix d'ange. En 2019, elle se révèle au grand public grâce au concours de sélection Destination Eurovision. Née avec une malformation des cordes vocales, la jolie blonde ne laisse pourtant rien paraître dans ses chansons, malgré un timbre particulier qui fait toute son originalité ! Aujourd'hui pleinement épanouie, elle a sorti son premier album en 2020 et propose régulièrement des covers originales sur son compte Instagram. Bien que très discret sur sa vie privée et familiale, Marc Simoncini ne manque quant à lui jamais une occasion de mettre en avant le travail de sa fille. Sur son propre compte Instagram, il lui arrive ainsi de publier des vidéos de la jeune femme en pleine représentation.

Pour rappel, le père de Seemone est également écrivain. En 2012 il a écrit un ouvrage intitulé Grandeurs et misères des stars du Net puis, en 2018, est paru son oeuvre baptisée Une vie choisie. En plus de toutes ces activités, il a également été membre du Conseil national du numérique de 2011 à 2012. Côté coeur, après son divorce, il a vécu une belle histoire d'amour avec Hélène de Fougerolles. Une idylle qui a commencé en 2016 mais s'est malheureusement terminée en 2018. Depuis, l'homme reste très secret concernant ses éventuelles conquêtes. De temps en temps, il adresse néanmoins de doux messages à sa fille, comme lors de l'émission Destination Eurovision à l'issue de laquelle la jeune femme n'a pas été sélectionnée. Ivre de fierté, Marc Simoncini avait tout de même tenu à publier le classement final sur son compte Instagram et avait profité de cette occasion pour rendre hommage à sa progéniture. "7929 jours et tellement d'amour pour allumer une étoile ! Je t'aime ma comète Léa, je t'aime", avait-il écrit. Une bien belle relation père-fille...