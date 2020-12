Mareva Galanter radieuse pour une soirée de Noël présentée par Vincent Niclo

Le jour du réveillon de Noël est enfin arrivé. Jeudi 24 décembre, il est temps pour tout le monde de se préparer à faire la fête. Et pour les familles qui souhaitent la faire en musique, France 3 a pensé à tout. Ce soir-là, la troisième chaîne diffuse 300 Choeurs pour les fêtes, une émission exceptionnelle présentée par Vincent Niclo.

Le chanteur de 45 ans prend les rênes de cette émission placée sous le signe du partage et de la fête. A cette occasion, il a reçu de nombreux artistes sur son plateau le 14 septembre 2020, lors de l'enregistrement. Ils ont repris en solo ou en duo les plus beaux chants de Noël et quelques-uns des grands standards lyriques et de la chanson dans des versions inédites, accompagnés des plus beaux choeurs français.

Florent Pagny lui a fait l'honneur de venir donner de la voix. Après avoir été seul au micro, il a partagé un duo avec Sarah Brightman. Cette dernière a également eu le plaisir de chanter au côté de Vincent Niclo, à l'instar des cinq prêtres orthodoxes de Saint-Geneviève Pierre, Denis, Irénée, Vladimir et Arthur, révélés dans The Voice 2020 (qui ont collaboré avec lui pour son album Esperanto, en ventes depuis le 27 novembre).

Mareva Galanter, Hugues Aufray et Roberto Alagna ont aussi fait le déplacement pour vivre ce moment de partage incroyable. Sans oublier Jane Birkin, Gospel pour 100 Voix, Arielle Dombasle, Natasha St-Pier, Chantal Goya, Gautier Capuçon, Natalie Dessay, Dany Brillant et Patrick Bruel.

Vincent Niclo a souhaité réunir toutes les générations et a donc fait appel à la jeune maman Louane Emera, Kendji Girac et Amir. A ne pas manquer également : les BlueBell Girls du LIDO et les danseuses du Moulin Rouge qui offriront un show digne de ce nom.