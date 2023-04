Mariage d'une ex-choriste de 'N'oubliez pas les paroles' : photos paradisiaques de la cérémonie à des milliers de kilomètres !

Dans les commentaires, de nombreuses autres stars ont tenu à adresser leurs félicitations au couple. Arie Elmaleh, Cathy Guetta, Vanessa Demouy, Matthieu Gonet, Elisa Tovati, Aurélie Saada, Aure Atika, Karima Charni et bien d'autres se sont ainsi fendus de sincères félicitations et voeux de bonheur.

En story, Karen Brunon a posté quelques autres photos de son mariage. On peut également voir que leurs trois enfants étaient présents lors de la cérémonie, y compris le petit dernier qui est encore un tout jeune bébé puisqu'il est né le 14 septembre 2022. À noter que Karen Brunon et son époux postent très régulièrement des photos de leurs trois enfants sur les réseaux sociaux. L'aînée Chine Thybaud est une jeune comédienne dont on ignore tout, elle est la fille du réalisateur d'une union précédente, le cadet un petit garçon de bientôt 10 ans prénommé Travis et le petit dernier s'appelle Jim et a 7 mois.