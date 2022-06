Mariage de Britney Spears : un drame évité de peu, son ex s'était incrusté avec un objet très dangereux

Niveau ex envahissant (et psychotique), Britney Spears a décroché le gros lot. Visiblement très étonné de ne pas avoir été invité au mariage de Brit Brit le 9 juin 2022, son ex-mari Jason Alexander (avec lequel elle a été mariée 55 heures en 2004 à Las Vegas) s'est faufilé de manière illégale sur la propriété de la star. Mais au lieu d'arriver avec un beau bouquet qui aurait pu (sait-on jamais) faire plaisir à la mariée, le jeune homme a décidé de s'introduire sur la propriété avec... un couteau (ce qui en dit long sur ses intentions) !

Après avoir déambulé tranquillement dans le jardin mais aussi dans la maison de la chanteuse, osant même diffuser les images en direct sur Instagram, Jason Alexander a finalement été arrêté par le service de sécurité de Britney. Arrêté pour intrusion, vandalisme et coups et blessures selon le bureau du shérif du comté de Ventura, l'homme a également eu une ordonnance restrictive d'urgence indiquant qu'il doit rester à au moins 100 mètres des jeunes mariés, Britney et Sam.

L'avocat de Britney, Mathew Rosengart, a indiqué à TMZ : "Je tiens à remercier le sergent Cyrus Zadeh, le détective Ken Michaelson et le bureau du shérif du comté de Ventura pour leur rapidité et leur bon travail et j'ai hâte de collaborer avec les forces de l'ordre pour faire en sorte qu'Alexander soit poursuivi de manière agressive et, espérons-le, condamné. Il s'agit d'une violation de sécurité scandaleuse, qui me rend furieux, mais heureusement, Britney est saine et sauve et c'était une belle et heureuse mariée". Heureusement en effet, Alexander n'a pas été en mesure d'entrer en contact direct avec Britney pendant l'incident.