Mariage de Marie-Astrid de Liechtenstein : une princesse aux anges, une tiare magnifique

La mariée était visiblement ravie de sa journée ! Le 25 septembre 2021 en Toscane, la princesse Marie-Astrid de Liechtenstein s'est mariée religieusement avec Ralph Worthington, en l'église Duomo di Santa Maria Assunta, située sur la presqu'île d'Orbetello. Une belle journée pour laquelle de nombreuses têtes couronnées avaient fait le déplacement.

Après le mariage de la princesse Maria Anunciata à Vienne, célébré le 4 septembre dernier, c'était donc au tour de sa soeur la princesse Marie-Astrid (34 ans) de célébrer ses noces avec Ralph Worthington, un homme d'affaires de 36 ans, basé à New York, qui se trouve être l'arrière-petit-fils du fondateur de Metropolitan Oil. Après le mariage civil célébré en juin dernier en Ombrie, place à la cérémonie religieuse en Toscane. En revanche, nul ne sait pourquoi les mariés ont choisi cette ville et cette cathédrale... Etaient-ils tombés sous le charme de la région lors de précédentes vacances ?

De son arrivée à l'église à son départ en décapotable, la mariée n'a eu de cesse d'afficher un sourire XXL. Pour autant, sa magnifique tiare Kinsky Honeysuckle en diamants (qui appartient à la famille princière du Liechtenstein) a bien failli lui voler la vedette ! Pour rappel, la princesse Marie-Astrid est la fille du prince Nikolaus de Liechtenstein et de la princesse Margaretha de Luxembourg. Cette adepte de pâtisserie et de décoration d'intérieur, diplômée d'une école de commerce à Londres, est donc la nièce du grand-duc Henri de Luxembourg, mais aussi du prince Hans-Adam II de Liechtenstein, qui était d'ailleurs présent au mariage. Il s'agit de sa première apparition depuis le décès de son épouse la princesse Marie.

La famille grand-ducale luxembourgeoise était également dignement représentée, notamment par Guillaume de Luxembourg et son épouse Stéphanie. De son côté, cousine de la mariée, Maria Laura de Belgique était demoiselle d'honneur, non loin de son père le prince Lorenz. Le prince Christian de Hanovre était quant à lui accompagné de sa charmante épouse Alessandra de Osma et de sa belle-soeur Ekaterina, la femme de son frère le prince Ernst August.