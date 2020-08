Mariah Carey : Sa soeur victime d'actes sexuels enfant ? Troublantes révélations

Entre Alison Carey et sa famille, le torchon brûle encore. Isolée du reste du clan depuis des années, après une descente aux enfers pendant laquelle elle s'est notamment prostituée pour gagner de l'argent, la soeur de la chanteuse Mariah Carey mène désormais une bataille judiciaire contre Patricia, la matriarche.

Comme le relate le Daily Mail, Alison Carey (57 ans) a décidé de convoquer sa mère Patricia devant un tribunal après avoir déposé une demande en ce sens auprès de la cour suprême de New York. Un document déposé en février 2020 et, depuis, la justice tourne au ralenti en raison de la pandémie de Covid-19. La mère d'Alison avait vingt jours pour répondre à cette demande. Pour l'heure, elle n'a pas engagé d'avocat et aucune plainte légale n'est enregistrée. Il s'agirait plutôt d'une confrontation devant la justice, Alison ayant pu déposer son document en raison d'une loi faisant fi du délai de prescription lorsqu'il s'agit d'abus sexuels sur mineurs.

C'est de cela qu'il s'agit, à en croire Alison Carey. Elle affirme que sa mère aurait laissé des hommes "l'agresser sexuellement étant enfant" aux alentours de ses 10 ans et qu'elle aurait été forcée "de regarder d'autres jeunes être abusés pendant des nuits sataniques incluant des sacrifices rituels"... Rien que ça ! La plaignante, qui a choisi de se représenter elle-même, ajoute avoir aussi été contrainte par sa mère à prendre des drogues pour altérer ses souvenirs "horribles" de ces événements.

Le Daily Mail affirme que cette convocation devant la justice serait une possible manoeuvre désespérée pour récupérer des dommages et intérêts car, en raison de ses problèmes d'addiction, elle aurait perdu toutes ses dents. Il lui faudrait ainsi rapidement une grosse somme d'argent pour faire refaire sa dentition. Avec une fortune estimée à 300 millions de dollars, Mariah Carey pourrait peut-être faire exceptionnellement un geste pour sa soeur ?