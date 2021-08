Marianne Denicourt : Enceinte de son défunt fiancé, mariage posthume... De terribles épreuves

Si elle s'illustre davantage sur grand écran, Marianne Denicourt fait son retour à la télévision ce mardi 24 août 2021. Partageant l'affiche avec Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec ou encore Romane Bohringer, la comédienne de 55 ans revient dans la nouvelle mini-série Ils étaient 10, adaptée du roman d'Agatha Christie et diffusée sur M6. L'occasion de revenir sur les débuts de l'actrice, marqués par de terribles épreuves personnelles.

Nous sommes alors dans les années 1980 et la jolie brune, qui s'appelait alors Marianne Cuau, partageait la vie d'un certain Joël Denicourt. Malheureusement, ce dernier a trouvé la mort après avoir chuté d'une fenêtre. Il n'avait que 20 ans et sa compagne comédienne attendait leur premier enfant... S'agit-il d'un accident ou d'un suicide ? Les circonstances de ce drame sont restées floues. Alors enceinte, Marianne Denicourt a fait le choix d'un mariage posthume et initié de douloureuses démarches pour que son fils ait officiellement un père.

Suite à ces épreuves dramatiques, Marianne Denicourt s'est doucement reconstruite. Au début des années 1990, elle retrouve l'amour dans les bras d'Arnaud Desplechin, alors jeune réalisateur, qui la fait jouer dans les films La Vie des morts, La Sentinelle et Comment je me suis disputé... Plusieurs années après leur séparation, le cinéaste s'est inspiré de leur relation et des drames personnels de son ex-compagne pour écrire et réaliser le film Rois et Reine (sorti en 2004).

Prévenue avant même le début du tournage, Marianne Denicourt a ouvertement reproché à Arnaud Desplechin l'utilisation d'éléments douloureux de sa vie dans un livre intitulé Mauvais génie (en 2005). Un différend personnel et artistique qui s'est terminé devant le tribunal de grande instance de Paris. L'actrice qui demandait 200 000 euros de dommages-intérêts a finalement été déboutée.