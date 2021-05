Marianne (Mariés au premier regard 2021), un "objet sexuel" pour Aurélien : "C'est allé très loin"

Marianne pensait rencontrer le prince charmant grâce à Mariés au premier regard 2021 (M6). Malheureusement Aurélien, avec lequel elle était compatible à 78%, était loin de ressembler à son homme idéal. Interrogée par Gossip Room, la puéricultrice de 28 ans a fait de nouvelles révélations sur leur relation.

Rien n'allait plus au bout de quelques jours entre Aurélien et Marianne. Lors d'une soirée, la jeune femme lui a donné une petite tape sur la joue pour plaisanter, un geste qu'il n'a pas accepté. C'est à partir de ce moment là que son expérience s'est transformée en cauchemar, car le jumeau de Mathieu ne lui faisait que des reproches. "Il s'est mis à me traiter un peu comme un objet. Parce qu'au lieu de m'appeler Marianne, il m'appelait 'ma femme'. C'était 'ma femme, elle ne fréquente pas d'autres hommes que moi', 'ma femme, elle ne danse pas collé-serré avec d'autres hommes', 'ma femme, elle ne fréquente pas ce genre de personnes'", a-t-elle tout d'abord expliqué. Aurélien lui aurait également reproché de ne pas vouloir changer sa couleur de cheveux pour lui faire plaisir. Mais pas que !

"Dans le domaine du privé, c'est allé très loin. Il m'a clairement manqué de respect. On se disputait beaucoup au sujet de mes ex. A cette période là, j'étais indisposée comme toutes les femmes une fois par mois. Et lui venait beaucoup vers moi, il me faisait comprendre qu'il avait envie de moi, très clairement. Je mettais des barrières, on ne faisait que se disputer et je n'étais pas dans le mood. Et quand ça s'est un peu arrangé, pendant vingt-quatre heures, c'était la fin de ma période d'indisponibilité et je suis allée vers lui. Il m'a repoussée en me disant que j'étais quelqu'un d'égoïste parce qu'il partait du principe qu'une femme se devait de faire plaisir à son homme même si elle ne pouvait rien faire. (...) On ne peut pas dire ça à une femme. On n'est pas des objets sexuels", s'est-elle ensuite indignée. Marianne a qualifié Aurélien de "macho" et de "manipulateur". Elle ne regrette aucunement d'avoir pris la décision de divorcer et espère que la vie se chargera de le punir. Vous l'aurez donc bien compris, les relations sont tendues entre les deux candidats.