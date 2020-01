Marie-Ange Casta et Hafsia Herzi : soirée maquillage entre filles à Paris

La marque de maquillage française By Terry propose une nouvelle collection en édition limitée en ce début d'année. Des produits inédits en hommage à Paris, que les comédiennes Marie-Ange Casta, Hafsia Herzi et Manon Azem ont d'ores et déjà testé lors d'un cocktail événement.

Hafsia Herzi et Stefi Celma, chanteuse et comédienne de la série Dix pour cent, étaient également présentes jeudi soir, de même que l'actrice Manon Azem, aperçue dans Section de recherches (TF1). Annabelle Belmondo, la petite-fille de Jean-Paul Belmondo, a elle aussi répondu présente pour cette soirée beauté. Toutes ont non seulement pu tester ces nouveaux produits, mais aussi découvrir le talent de l'illustrateur Yohann Propin, artiste invité de ce cocktail parisien.

